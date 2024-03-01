Медведев стихами о вдовах немцев отреагировал на обсуждение в ФРГ атаки на Крым

Медведев сообщил, что «извечные противники России» немцы вновь стали ее врагами, и еще недавно было невозможно представить себе, что военные ФРГ будут обсуждать атаку на Крым. В своей записи зампред Совбеза добавил, что не знает, как реагировать дипломатическими способами на подобные новости, после чего разместил стихотворение Симонова, где среди прочего говорилось о превращении немецких женщин во вдов.