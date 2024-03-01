США и ЕС поддерживают бомбардировку людей в Газе, заявил лидер Колумбии

«Германия поддерживает геноцид, Франция, ЕС, Великобритания и США поддерживают сбрасывание бомб на людей», — сказал президент, выступая на саммите стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
«Необходимо, чтобы (мировое) сообщество остановило этот геноцид, потому что в противном случае повторится то, что произошло в Европе в 1939—1945 годах», — сказал он.
Ранее на фоне сообщений о расстреле израильтянами жителей Газы в момент распространения гуманитарной помощи Петро заявил, что ответственным за убийства является лично премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля.