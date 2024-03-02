Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке

«В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.