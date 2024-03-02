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Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в ходе встречи с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзукой и его делегацией палестино-израильский конфликт и межпалестинские переговоры в Москве, заявили в МИД РФ.
Источник: © РИА Новости

«В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД отметили, что с российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан — Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова.

дипломатия