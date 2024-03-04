Захарова заявила о незавершенной денацификации в Германии

«Мы, честно говоря, ждем не столько реакции, сколько объяснений. Мы же видим эту ситуацию, когда они разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: “Надо разбираться”. Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное», — сказала она.