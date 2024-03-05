В Сингапуре рассказали, как США ищут позиции ПВО России, сообщают СМИ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине, сообщает Sputnik.
«Только недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине, и поделились этой информацией со странами НАТО», — приводит цитату главы минобороны корреспондент агентства Рассел Бентли.
Как пишет Sputnik, если применение F-35 в помощь Киеву будет официально подтверждено, это станет очередным сигналом о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».