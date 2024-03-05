Bloomberg сообщил, что утечка «возродила раскол» между ФРГ и союзниками

Речь также шла также о том, как Франция и Британия направляют дальнобойное оружие на Украину. Согласно расшифровке, Лондон перевозит Storm Shadow на бронеавтомобилях Ridgeback, а Париж направляет ракеты SCALP на Украину в Q7 (предположительно, речь идет об Audi Q7). Кроме того, офицеры упоминали, что на территории Украины уже находятся военные из США, Великобритании и Франции, которые помогают в обслуживании сложной западной военной техники.