Многодетная семья из Хабаровского района поделилась секретами крепких отношений

Как мама



Квартира семьи Тен встретит вас ровными обувными рядами: 5 пар, и только две из них — взрослые. А еще навстречу, весело виляя хвостом, выбегает собака Айка, с кухни доносятся голоса двух волнистых попугайчиков, и создается впечатление, что даже рыбки в аквариуме машут плавниками в знак приветствия.



В семье Алины и Василия Тен трое детей. Старший сын Тимур учится в 9 классе, вовсю готовится к выпускным экзаменам. Активно штудирует химию и биологию: в будущем мечтает стать врачом. Правда, пока не определился, каким именно. Среднему ребенку Руслану — 8 лет. Еще в детском саду он начал увлекаться карате. С гордостью носит оранжевый пояс. Ну, а долгожданная принцесса в семье появилась всего три года назад. На вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» девочка задумчиво отвечает: «Хочу быть, как мама!».

— Нас даже зовут одинаково: две Алины, — смеется мама. — Так получилось. Муж сказал, что из женских имен ему нравится только это. Самое смешное, что у нас даже инициалы одинаковые: Тен А. В. Муж нас дома, чтобы не путать, так и называет: Васильевна и Викторовна. С первого взгляда



Алина и Василий Тен вместе еще со школьной поры. Будущие супруги познакомились в 2005 году через общих друзей, Алина тогда училась в 11 классе. Сейчас Алина понимает: встреча была судьбоносной, а их любовь — с первого взгляда.