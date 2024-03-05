Многодетная семья из Хабаровского района поделилась секретами крепких отношений

Что такое счастье? Для кого-то это любимая работа, крепкое здоровье или прогулка после летнего ливня. Для семьи Василия и Алины Тен счастье — это детские ладошки в родительских руках. В их семье — трое детей, и дом согревают не печь и богатство, а любовь и согласие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как мама
Квартира семьи Тен встретит вас ровными обувными рядами: 5 пар, и только две из них — взрослые. А еще навстречу, весело виляя хвостом, выбегает собака Айка, с кухни доносятся голоса двух волнистых попугайчиков, и создается впечатление, что даже рыбки в аквариуме машут плавниками в знак приветствия.
В семье Алины и Василия Тен трое детей. Старший сын Тимур учится в 9 классе, вовсю готовится к выпускным экзаменам. Активно штудирует химию и биологию: в будущем мечтает стать врачом. Правда, пока не определился, каким именно. Среднему ребенку Руслану — 8 лет. Еще в детском саду он начал увлекаться карате. С гордостью носит оранжевый пояс. Ну, а долгожданная принцесса в семье появилась всего три года назад. На вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» девочка задумчиво отвечает: «Хочу быть, как мама!».
— Нас даже зовут одинаково: две Алины, — смеется мама. — Так получилось. Муж сказал, что из женских имен ему нравится только это. Самое смешное, что у нас даже инициалы одинаковые: Тен А. В. Муж нас дома, чтобы не путать, так и называет: Васильевна и Викторовна. С первого взгляда
Алина и Василий Тен вместе еще со школьной поры. Будущие супруги познакомились в 2005 году через общих друзей, Алина тогда училась в 11 классе. Сейчас Алина понимает: встреча была судьбоносной, а их любовь — с первого взгляда.
— Это всегда трудно объяснить. Оно раз — случается, и ты уже не представляешь своей жизни без этого человека. Я раньше не верила в любовь с первого взгляда. А потом встретила Васю, — улыбаясь, вспоминает Алина Тен. Через два года после первой встречи счастливые Алина и Василий уже ставили подписи в загсе. И обещали друг другу быть вместе всегда: и в горе, и в радости, и что бы ни случилось. В этом году их браку будет 16 лет.
— Конечно, первое, на чем все держится, — это любовь. Кажется, что этого достаточно, в этом и есть весь секрет. Но семья — это, конечно, труд. И умение лавировать. Где-то промолчать, где-то извиниться, первому подойти. Важно понимать и уважать друг друга. На таких принципах мы и строим наши отношения. С понимаем Алина отнеслась и тогда, когда Василия по долгу работы отправили в командировку на специальную военную операцию. Супруга понимала: мужа зовет долг, зовет Россия. И без лишних слез отпустила.
Сейчас с мужем их разделяют сотни километров. В командировках, выполняя боевые задания, Василий проводит по несколько месяцев. Даже в Новый год глава семейства остался на передовой. Но мужчина всеми силами поддерживает связь с родными: звонит каждую свободную минуту, напоминает, как сильно любит Алину и их троих детей.
— Первое время было тяжело, конечно. Сейчас ведь весь дом на мне. Даже рыбки, которых завел супруг! — смеясь, отмечает Алина. — Но ничего. Я понимаю, что он должен защищать и свою семью, и целый народ. С гордостью говорю, что мой муж герой. Из очередной командировки супруг должен вернуться в конце апреля. Мужа и папу с нетерпением ждут домой.
Все при деле
Когда семья большая, самое главное — организовать процесс так, чтобы все работало как часы. График мамы подстраивается под учебу старших детей: накормить завтраком, сыновей отправить в школу, младшую — в детский сад, а потом еще самой на работу успеть. С ведением хозяйства Алина справляется: помощников полный дом.
— Детей всегда приучала к труду, у каждого в нашей семье есть обязанности. Старший сын, например, моет полы, помогает поднимать сумки из магазина, забирает брата с секции карате. Младший поливает цветы. Алина пока маленькая, но в будущем, думаю, будет заниматься посудой и помогать мне с готовкой, — смеется Алина. Одним словом, про скуку в этой семье не знают. Мама Алина, например, уже с новорожденной дочкой на руках получала второе высшее образование. Сейчас уже получает третье — юридическое. Женщина убеждена, что декретный отпуск и материнство — время для саморазвития.
— Я честно попыталась сидеть дома, — смеется Алина. — Даже плед связала! Но потом поняла, что я так не могу, мне надо что-то делать, к чему-то стремиться, развиваться. Так что я и мама, и работник, и студент, — и времени на все хватает! Мне кажется, что чем больше ты делаешь, тем больше ты успеваешь. По крайней мере, у меня так. Образование у семьи Тен — процесс непрерывный. Причем не только родители стараются чему-то научить своих детей. Благодаря своим ребятам пара не теряет в себе тот непосредственный взгляд на мир, который с возрастом многими утрачивается. Дети позволяют им не быть серьезными, когда это необходимо, лепить снеговика, возвращаясь в свое детство, и сохранять в себе маленьких Алину и Васю.
Трое — это немного
Часто семье приходится слышать: «Вы многодетные, вам, наверное, тяжело?». Алина всегда отвечает улыбкой: трое — это не много, это большая, полная семья.
— Когда у меня был только Тимур, я тоже думала, что все очень сложно. А потом так жизнь сложилась, что у нас родился второй сын. И я поняла, что все гораздо проще. Дети, как камешки, трутся друг об друга, учатся, общаются. Нам, родителям, остается только давать им правильное направление. Уютных семейных традиций в семье Тен много. Субботние просмотры фильмов, настолки всей командой, совместные прогулки в выходные, поездки за грибами и на рыбалку. В таких путешествиях их неизменный спутник — собака Айка. «Хотя при желании, мне кажется, муж бы и рыбок своих брал», — шутит Алина. В этой большой семье все друг другу в первую очередь друзья, а уж потом мама и папа, брат и сестра. Локомотив их счастья — любовь и доверие.