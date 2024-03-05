Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
«Буддизм учит нас тому, что человек сам делает свою жизнь и наше будущее зависит от нас. Это религия, призывающая прежде всего к ответственности, в том числе как граждан. А выборы президента страны — это, пожалуй, одно из самых ответственных событий нашей жизни, особенно сейчас, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, когда идет специальная военная операция, когда от каждого действия руководителя страны зависит все наше будущее. Поэтому, на мой взгляд, все граждане России должны отнестись к голосованию ответственно», — сказал Киришов.
По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, «духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать». «Это должен быть ответственный выбор каждого. Да и по закону нашей страны религиозные организации не могут принимать участие в политической агитации», — заключил собеседник агентства.
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, большинство россиян (80%) собираются участвовать в выборах президента РФ. Всероссийский телефонный опрос проводился