Буддийский лама дал совет россиянам накануне выборов президента

«Буддизм учит нас тому, что человек сам делает свою жизнь и наше будущее зависит от нас. Это религия, призывающая прежде всего к ответственности, в том числе как граждан. А выборы президента страны — это, пожалуй, одно из самых ответственных событий нашей жизни, особенно сейчас, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, когда идет специальная военная операция, когда от каждого действия руководителя страны зависит все наше будущее. Поэтому, на мой взгляд, все граждане России должны отнестись к голосованию ответственно», — сказал Киришов.