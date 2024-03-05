Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем

В последние три года КНР нарастила военную активность неподалеку от Тайваня. Так, в августе 2022 года, после визита на остров спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси, Пекин провел учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива. Из-за визита Пекин приостановил сотрудничество с Вашингтоном в ряде областей. США, в свою очередь, заявили, что поездки американских представителей на Тайвань не противоречат принципу «одного Китая» и не говорят о том, что Штаты отвергают этот принцип. США настаивают на том, что они придерживаются политики «одного Китая», при этом с 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.