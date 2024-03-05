Запрет на работу мигрантов в такси в Самарской области начнет действовать в мае

В ведомстве отметили, что у работодателей есть три месяца, чтобы расторгнуть трудовые отношения с мигрантами.



«В соответствии с законодательством для работодателя предусмотрен трехмесячный срок на принятие мер по выполнению запрета. Контроль за соблюдением миграционного законодательства относится к полномочиям ГУ МВД по Самарской области», — ответили в региональном министерстве труда.



Постановление губернатора было опубликовано 14 февраля 2024 года. Согласно документу в Самарской области мигранты с патентами не могут работать в сфере образования, в такси и общественном транспорте. Запрет вступил в силу 24 февраля.



Руфия Кутляева.