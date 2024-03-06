SCMP рассказал о миссии китайского посланника по Украине

Китай в прошлом феврале представил свой мирный план по урегулированию конфликта России и Украины из 12 пунктов, где предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить огонь. Киев и страны Запада восприняли план скептически, но президент России Владимир Путин допустил, что инициатива могла бы лечь в основу мира на Украине.