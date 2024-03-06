Зеленская отказалась от визита в США, пишут СМИ

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Алексея Навального Юлии, которая не пришла на похороны мужа в Москве, на выступление Байдена в конгрессе 7 марта, а также заявила, что та не сможет присутствовать на данном мероприятии.
«Елена Зеленская… отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение… Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев», — говорится в сообщении издания.
По данным источников, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Зеленской и Навальной.
«Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила отказаться от участия, хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев», — говорится в сообщении газеты со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, связано с проблемами в расписании.
По данным ямальского управления ФСИН, Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В пятницу, 1 марта, его похоронили в Москве на Борисовском кладбище. К месту похорон тогда приехали иностранные послы. Корреспондент РИА Новости успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии. Юлия Навальная на похоронах мужа замечена не была.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.