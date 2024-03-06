В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников

Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвиняет их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, «есть разумные основания полагать», что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.