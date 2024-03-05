МУС выдал ордера на арест двоих российских военачальников

«Сегодня, 5 марта 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда… выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова, в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года», — говорится в заявлении, которое суд распространил во вторник.
Как утверждает МУС, «есть разумные основания полагать», что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период.
В инстанции убеждены, что предполагаемые удары были направлены против гражданских объектов, а тем объектам, которые могли на тот момент квалифицироваться как военные, был нанесен чрезмерный ущерб, кроме того, был нанесен побочный вред и гражданским лицам.
«Содержание ордеров объявлено “секретным” в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования», — отмечается в заявлении.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших «незаконные решения об аресте» Путина и Львовой-Беловой.