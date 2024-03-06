Путин в Сочи встретился с главой МАГАТЭ Гросси

«Мы готовы и к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению нашей совместной работы и, безусловно, готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными», — сказал российский президент, добавив, что он в курсе об «особенно чувствительных» вопросах, которые хотел обсудить Гросси.