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Зеленский прокомментировал информацию о взрыве возле его кортежа в Одессе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал взрыв в Одессе, об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом брифинге, видео которого опубликовал «7 канал. Новости Одессы».
Источник: AP 2023

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — сказал глава киевского режима.

Ранее в среду украинский телеканал «Общественное» передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание «Страна.ua» писало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж.

В свою очередь, греческие СМИ уже тогда косвенно подтвердили эту информацию. Так, портал Newsit.gr сообщал, что Мицотакис в среду посетит Одессу. По данным издания «Прото тема», кортеж Зеленского подвергся ракетной атаке незадолго до встречи с премьером Греции.