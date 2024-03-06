Зеленский прокомментировал информацию о взрыве возле его кортежа в Одессе

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — сказал глава киевского режима.
Ранее в среду украинский телеканал «Общественное» передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание «Страна.ua» писало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж.
В свою очередь, греческие СМИ уже тогда косвенно подтвердили эту информацию. Так, портал Newsit.gr сообщал, что Мицотакис в среду посетит Одессу. По данным издания «Прото тема», кортеж Зеленского подвергся ракетной атаке незадолго до встречи с премьером Греции.