Зеленский прокомментировал информацию о взрыве возле его кортежа в Одессе

Ранее в среду украинский телеканал «Общественное» передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание «Страна.ua» писало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж.