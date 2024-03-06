Красносельский на встрече с Васнецовым: Кишинев создает новые трудности для приднестровцев

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Тирасполе с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
На встрече Красносельский заявил, что исторически формат «5+2» превосходит по функциональности и эффективности другие переговорные площадки, и попытки его замены бесперспективны, сообщает пресс-служба лидера Приднестровья.
Лидер Приднестровья также подчеркнул агрессивность действий Кишинева по отношению к жителям региона. Народ Приднестровья не пытается влиять на выбор курса Молдовы и не приемлет навязывания ему чужих ценностей и ориентиров, сказал он.
Олег Васнецов отметил значимость роли переговорного формата «5+2». Он также остановился на обращении приднестровцев в адрес России по итогам всеобщего Съезда и рассказал, что сейчас на российских площадках идет обсуждение поступивших документов.
Участники встречи также затронули тему ожидаемого на следующей неделе визита в Приднестровье спецпредставителя действующего главы ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, а позже — самого действующего председателя ОБСЕ Яна Борга.