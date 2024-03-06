Франция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Йенс Столтенберг должен был покинуть кресло генсека НАТО еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год — до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет — с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.