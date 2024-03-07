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Bloomberg: Белый дом обсуждает отправку Украине $200 млн из средств Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования $200 млн, предназначенных для финансирования американской армии, в качестве срочного пакета помощи Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Тем самым Белый дом ищет способ отправить вооружение ВСУ, пока Конгресс не одобрил финансирование помощи Украины.
Источник: Reuters

$200 млн, как пишет Bloomberg, могут быть использованы для закупки критически важного на данный момент оружия, боеприпасов и другого оборудования, в котором нуждаются ВСУ. По словам одного из источников агентства, окончательное решение еще не принято.

Конгресс США обсуждает законопроект о выделении финансовой помощи Украине с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил инициативу о выделении более $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ должны утвердить в Палате представителей, однако законодатели отказываются принимать его без мер укрепления границы.

Лусине Баласян