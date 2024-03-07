NI: Украина стала кладбищем для американских танков Abrams

— Менее чем за неделю Украина потеряла в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams, — написал он.
Несмотря на слова официальных лиц в Соединенных Штатах о якобы решающей роли этих танков на поле боя, они не оправдали завышенных ожиданий, отметил журналист. По его мнению, военные ВСУ привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные боевые машины.
Сучиу согласился со словами пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова о том, что Abrams будут гореть так же, как любая другая бронетехника украинской армии.
Военные ВС России уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом 6 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений Вооруженных сил РФ. По его словам, российским танкистам удалось ликвидировать американский Abrams с первого выстрела.