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NI: Украина стала кладбищем для американских танков Abrams

Растущие потери американских танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин. Такое мнение высказал обозреватель издания National Interest Петер Сучиу.
Источник: U.S. Army / Sgt. Anthony Ford

— Менее чем за неделю Украина потеряла в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams, — написал он.

Несмотря на слова официальных лиц в Соединенных Штатах о якобы решающей роли этих танков на поле боя, они не оправдали завышенных ожиданий, отметил журналист. По его мнению, военные ВСУ привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные боевые машины.

Сучиу согласился со словами пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова о том, что Abrams будут гореть так же, как любая другая бронетехника украинской армии.

— Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это только новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные, — заключил обозреватель.

Военные ВС России уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом 6 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений Вооруженных сил РФ. По его словам, российским танкистам удалось ликвидировать американский Abrams с первого выстрела.