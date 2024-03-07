NI: Украина стала кладбищем для американских танков Abrams

Несмотря на слова официальных лиц в Соединенных Штатах о якобы решающей роли этих танков на поле боя, они не оправдали завышенных ожиданий, отметил журналист. По его мнению, военные ВСУ привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные боевые машины.