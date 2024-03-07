Премьер Словакии увидел угрозу отношениям с Чехией из-за Украины

«Мы принимаем к сведению, что чешское правительство приняло такое решение только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны на Украине, в то время как словацкое правительство открыто призывает к миру. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную внешнюю политику», — приводит слова Фицо издание Aktuality. Он также добавил, что членов чешского кабмина ждут в любое время в Словакии, и «политические отношения не будут обременены различными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего со словацко-чешским соседством».