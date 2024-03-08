Глава Гагаузии по возвращении в Молдавию заявила, что страна должна дружить с Россией

При этом генпрокуратура Молдавии еще 6 марта заявила о планах в скором времени передать в суд материалы уголовного дела в отношении Гуцул. Детали не сообщались. Политик заявила о намерении вернуться в республику, поскольку считает это своим долгом. Она связала реакцию Кишинева на ее поездку в Москву с бессилием и назвала попытки запугать ее безрезультатными.