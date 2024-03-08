Глава Гагаузии по возвращении в Молдавию заявила, что страна должна дружить с Россией

«Мы всё сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И всё, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — сказала Гуцул.
При этом она прокомментировала сообщения о своем возможном аресте, заявив, что не нарушала закон.
«Я ничего плохого не сделала. Наоборот, хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией», — добавила глава Гагаузии.
Она также анонсировала проведение брифинга по итогам визита в РФ. Он состоится 11 марта.
Чтобы встретить Гуцул в аэропорту Кишинева собралось множество людей с цветами. Также в авиагавани наблюдалось много представителей прессы и сотрудников правоохранительных органов. Гуцул ждал ее супруг с букетом. Он заявил СМИ, что переживает за жену из-за сильного давления на нее со стороны властей.
6 марта Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своей рабочей поездки в Россию. Они обсудили региональные и геополитические проблемы, также глава Гагаузии рассказала о незаконных действиях Молдавии. На следующий день она встретилась с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Одной из тем встречи стали меры возможной поддержки Гагаузии со стороны России.
При этом генпрокуратура Молдавии еще 6 марта заявила о планах в скором времени передать в суд материалы уголовного дела в отношении Гуцул. Детали не сообщались. Политик заявила о намерении вернуться в республику, поскольку считает это своим долгом. Она связала реакцию Кишинева на ее поездку в Москву с бессилием и назвала попытки запугать ее безрезультатными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с Гуцул. По словам Захаровой, нынешняя молдавская администрация прикрывается демократией, а на самом деле пытается установить диктатуру на территории страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.