Великобритания решит проблему поставок Taurus Украине

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Taurus не способны переломить ситуацию на Украине и Германия не будет пересекать черту, поставляя Киеву дальнобойные ракеты. В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ и Великобритания должны мобилизовать все средства для того, чтобы на Украине установился мир.