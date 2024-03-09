СМИ: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России

По информации СМИ, два летательных аппарата выполнили полет недалеко от Калининградской области. Одним из них был самолет ДРЛО Saab 340, который оснащен системой обнаружения целей на больших дистанциях. Второй — Gulfstream S102B, предназначенный для радиотехнической разведки. Он пролетел вдоль границы России и Белоруссии с Польшей, уточняется в публикации.
В четверг Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом альянса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте присоединения Финляндии к альянсу.