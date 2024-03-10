Ватикан объяснил слова папы Франциска о «белом флаге» для Украины

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявлял, что Москва готова вести переговоры с Украиной, ЕС и США, но только с учетом своих интересов. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов», — говорил он.