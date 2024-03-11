Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России

«Установить, что а) в случае (смерти) лиц гражданского персонала ВС РФ, федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов РФ и организаций федеральной таможенной службы, принимавших с 24 февраля 2022 года непосредственное участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины или на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, либо принимавших с 30 сентября 2015 года непосредственное участие в обеспечении выполнения специальных задач на территории САР, либо смерти работников до истечения одного года со дня их увольнения со службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при обеспечении выполнения указанных задач, осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей», — говорится в документе.