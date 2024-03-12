Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном» после его слов о папе римском

Ранее, 9 марта, папа римский Франциск в интервью RSI отметил, что сильнее тот, «кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры». Он подчеркнул, что проигрывающая в конфликте на Украине сторона должна признать это, и обратил внимание на страны, желающие выступить посредниками. Позже глава службы печати святого престола Маттео Бруни в свою очередь заявил, что, говоря о «белом флаге» Украины, папа римский имел в виду только стремление к справедливому миру.