Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном» после его слов о папе римском

«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу… Зеленский всё больше и больше похож на Гуайдо, такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуайдо», — приводит телеканал слова президента Венесуэлы.
Мадуро подчеркнул, что папа римский был прав и Венесуэла искренне поддерживает его призывы к миру на Украине. Кроме того, он обратил внимание на то, что Украина уже проиграла конфликт, начавшийся два года назад.
«Я знаю многое из того, что знает папа Франциск. И он знает, что весь этот вопрос Украины был большой провокацией и пришло время вести переговоры о мире», — резюмировал глава Венесуэлы.
Ранее, 9 марта, папа римский Франциск в интервью RSI отметил, что сильнее тот, «кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры». Он подчеркнул, что проигрывающая в конфликте на Украине сторона должна признать это, и обратил внимание на страны, желающие выступить посредниками. Позже глава службы печати святого престола Маттео Бруни в свою очередь заявил, что, говоря о «белом флаге» Украины, папа римский имел в виду только стремление к справедливому миру.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение папы римского «виртуальным посредничеством». Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова понтифика снова поднимают вопрос о необходимости переговоров, но упираются в отказ киевского режима.
Позднее, 11 марта, стало известно, что МИД Украины вызвал апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса в связи с заявлениями папы римского Франциска о белом флаге. В ведомстве заявили, что ожидали от папы римского других сигналов в сторону мирового сообщества.
В феврале президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано 9 февраля, заявил, что Россия и Украина рано или поздно придут к согласию и отношения между народами восстановятся. Он отметил, что Запад думает, будто боевые действия навсегда «растащат» одну часть русского народа от другой. Однако воссоединение произойдет, уверен российский лидер. Ранее Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.