В Пекине прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

В 2019 году в стратегии «Национальная оборона Китая в новую эпоху» Пекин заявлял, что власти страны не будут применять ядерное оружие первыми ни при каких обстоятельствах. Китай не раз подтверждал свою позицию, в частности в феврале 2024 года МИД КНР пообещал не применять ядерное оружие против тех государств, у которых нет такого вооружения.