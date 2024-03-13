Посольство назвало решение Австрии о высылке дипломатов РФ политическим

«Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства, опубликованном 13 марта.
Отмечается, что посольству при этом не было предъявлено никаких свидетельств или доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях.
«Решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений. Ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.
О высылке сотрудников посольства РФ в Вене стало известно ранее в этот день. Как сообщила газета Die Presse, решение принято «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» заявила, что Москва предпримет ответные меры после решения Австрии выслать российских дипломатов.
В апреле 2022-го Австрия объявила персонами нон грата четырех дипломатов РФ. По словам посла Дмитрия Любинского, Вена не предоставила никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов.