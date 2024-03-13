Посольство назвало решение Австрии о высылке дипломатов РФ политическим

О высылке сотрудников посольства РФ в Вене стало известно ранее в этот день. Как сообщила газета Die Presse, решение принято «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» заявила, что Москва предпримет ответные меры после решения Австрии выслать российских дипломатов.