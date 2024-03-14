В Латвии допустили возникновение «железного занавеса» между РФ и Прибалтикой

«Мы (прибалтийские республики — Ред.) понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между Россией, Белоруссией и прибалтийскими государствами. Мы все еще в процессе, это требует времени», — сказала она на мероприятии Атлантического совета (признан нежелательной в РФ организацией) в Вашингтоне.
По ее словам, целью является в первую очередь обеспечение зоны, в которой будет соблюдаться экономическая и энергетическая независимость от России.
Ранее, 12 марта, МИД России запретил въезд в страну более 340 гражданам прибалтийских стран, среди них министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. В ведомстве уточнили, что подобная мера является реакцией на враждебную политику государств Прибалтики в отношении России. В частности, Латвия, Эстония и Литва активно вводят санкции против России, вмешиваются в ее внутренние дела, нарушают права русскоязычного населения, а также переписывают историю.
11 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Эстонии берут пример с гитлеровцев в своей маниакальной русофобии, что роднит их с режимом Киева.
В тот же день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что настало время обсудить отправку войск западных стран в зону конфликта на Украине, и начало этого разговора, по его словам, «отменит красные линии», которые эти государства сами на себя наложили.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.