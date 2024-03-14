В Латвии допустили возникновение «железного занавеса» между РФ и Прибалтикой

В тот же день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что настало время обсудить отправку войск западных стран в зону конфликта на Украине, и начало этого разговора, по его словам, «отменит красные линии», которые эти государства сами на себя наложили.