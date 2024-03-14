В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе

«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. <…> Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая (в регионе. — Прим. ред.)», — указано в статье.
Как сообщается в статье, способность ВС США проводить операции на Севере значительно пострадала после окончания Холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке.
Сейчас Пентагон надеется сделать свое присутствие в Арктике более заметным и организовать сотрудничество с Канадой и Данией. По мнению журналистов, конечной целью Вашингтона станет борьба с Россией и Китаем в регионе.
«Они (американцы. — Прим. ред.) хотят вернуть свои “мускулы” в Арктике», — предупредили журналисты.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов уже обращал внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.