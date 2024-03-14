В США заговорили о подготовке армии к конфликту с Россией в новом регионе

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов уже обращал внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.