В Кремле прокомментировали наращивание военного присутствия США в Арктике

Таким образом Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что армия США активизировала подготовку солдат к арктическим условиям. В частности, 13 марта Business Insider сообщил, что Соединенные Штаты стали уделять больше внимания подготовке своих вооруженных сил к возможному конфликту в Арктике. Этот шаг, согласно сообщению портала, отражает растущую обеспокоенность Вашингтона действиями Москвы и Пекина.