В Кремле прокомментировали наращивание военного присутствия США в Арктике

«Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается территорией достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем этот регион как стратегически важный для нас», — подчеркнул Песков.
«Это один из приоритетов развития наших арктических территорий и раскрытия экономического потенциала арктических регионов нашей страны», — добавил представитель Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что армия США активизировала подготовку солдат к арктическим условиям. В частности, 13 марта Business Insider сообщил, что Соединенные Штаты стали уделять больше внимания подготовке своих вооруженных сил к возможному конфликту в Арктике. Этот шаг, согласно сообщению портала, отражает растущую обеспокоенность Вашингтона действиями Москвы и Пекина.
Ранее, 8 февраля, СМИ сообщили, что Запад отстает от России в развитии Арктики и может никогда ее не догнать и тогда Арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения. Кроме того, с регионом связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.