Медведев описал российскую «формулу мира» по Украине

Зеленский представил свою «формулу мира» осенью 2022 года на саммите G20. Она состоит из десяти пунктов и содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Москва исключает переговоры на этой основе, призывая Киев учитывать «реалии на земле». Речь идет о признании результатов референдумов в 2014 и 2022 годах, в ходе которых Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Украина и западные страны считают это аннексией.