В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР

В перечне упомянуты советники и заместители министров, сотрудники аппаратов Белого дома и их супруги, топ-менеджеры и главы крупных компаний, преподаватели университетов, политологи, журналисты и другие.
Среди них:
- Джон Салливан, бывший посол США в России (2020−2022 годы);
- Нил Сомерс и Аарон Стекети, спецагенты ФБР;
- Урви Суд, вице-президент компании Lockheed Martin Global;
- Грант Харрис, замминистра торговли;
- Кэтрин Хафф, замминистра энергетики;Синди Дайер, посол по особым поручениям
- по вопросам борьбы с торговлей людьми;
- Карен Кокс, вице-президент по связям с госведомствами компании Maxar Technologies;
- Кейт Ливерс, доцент кафедры славянских языков и литературы Техасского университета.
Двумя днями ранее, 12 марта, МИД запретил въезд 347 гражданам стран Балтии, в том числе премьеру Латвии Эвике Силине, премьеру Эстонии Кае Каллас, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису. Их министерство назвало «наиболее враждебно настроенными к России представителями прибалтийских стран».