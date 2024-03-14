В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР

МИД опубликовал перечень граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Всего в списке 227 человек, «причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса» администрации президента США и вовлеченных в «антироссийские акции».