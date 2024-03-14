Reuters узнал об операции ЦРУ против Си Цзиньпина

Ранее сообщалось, что с 2010 по 2012 год Китай раскрыл около 20 агентов ЦРУ. Официально правительство США эти данные не подтверждало. The Wall Street Journal написала в декабре 2023 года, что спустя более десяти лет американское разведсообщество по-прежнему имеет очень ограниченное понимание внутриполитических процессов в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов. Из-за нехватки разведчиков «на земле» правительство США, в частности, не располагает информацией о реальных намерениях китайского руководства в отношении Тайваня, отмечало издание.