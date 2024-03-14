Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс

«Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала СоловьевLive, кадры были показаны в эфире телеканала «Россия — 1» и на платформе «Смотрим».