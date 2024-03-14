Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине, заявил Макрон

«Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу», — сказал он в ответ на вопрос, при каких условиях французских военных могут отправить на Украину.
По словам Макрона, оборонная промышленность его страны не адаптирована к боям высокой интенсивности, которые «не фигурируют ни в каких прогнозах».
При этом глава государства отметил, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции.
Он также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
Резонансное высказывание Макрона
В конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи бывшей советской республике.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.
В понедельник, 11 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.
Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.