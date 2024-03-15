РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме «Выборы — 2024»

«В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме “Выборы-2024”. Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net», — сказали в пресс-службе.
В Роскомнадзоре напомнили, что мошенники используют фишинг для кражи личных данных, банковских счетов и другой конфиденциальной информации.
Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.