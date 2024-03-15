Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме «Выборы — 2024»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме «Выборы-2024» с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Источник: © РИА Новости

«В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме “Выборы-2024”. Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net», — сказали в пресс-службе.

В Роскомнадзоре напомнили, что мошенники используют фишинг для кражи личных данных, банковских счетов и другой конфиденциальной информации.

Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Интернет