Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков

«Мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник, — да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности», — отметил он.