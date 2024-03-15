Космонавты на МКС проголосовали на выборах президента России

«Участники 70-й длительной экспедиции космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин проголосовали в первый день выборов президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что своим доверенным лицом на Земле космонавты выбрали мэра Королёва Игоря Трифонова. Глава наукограда вышел на связь с космонавтами по защищенному каналу из градообразующего предприятия — Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».
Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.