Медведев проголосовал на выборах президента

Шесть лет назад Медведев, возглавлявший тогда правительство России, вместе с супругой Светланой голосовали на избирательном участке № 2760 в Москве. Это здание Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в районе Раменки. На этом же участке Медведев голосовал и будучи главой государства во время выборов президента-2012.
Основное голосование на президентских выборах в 2024 году продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Кроме традиционного голосования на избирательном участке в 29 регионах России доступен и онлайн-формат. Избиратели могут проголосовать с помощью платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), предварительно они должны были подать заявление через портал Госуслуг. В Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему. Для участия в онлайн-голосовании москвичам не нужно было подавать заявку заранее, достаточно полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы — mos.ru.