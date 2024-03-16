СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте

По информации СМИ, в резолюции речь шла в том числе о том, что Украина очень нуждается в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, «таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp». Кроме того, упоминались современные боевые самолеты, различные виды артиллерии и боеприпасов, а также беспилотники.