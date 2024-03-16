Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Reuters узнал о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.
Источник: Reuters

По данным агентства, секретная сеть создается подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенным компанией Маска с Национальным разведывательным управлением (NRO) в 2021 году.

Собеседники Reuters пояснили, что в случае успеха сеть SpaceX значительно расширит возможности армии США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли. Такая сеть позволит правительству США быстро получать непрерывные изображения происходящих в мире событий, помогая разведывательным и военным операциям.

Вместе с этим, уточнили источники, проект Starshield отделен от Starlink — коммерческой широкополосной группировки SpaceX, которая уже имеет около 5,5 тыс. спутников в космосе для предоставления доступа к глобальной Сети. Также на спутниках-шпионах, которые сейчас разрабатываются, будут размещены датчики, предоставленные другой компанией, уточнили несколько собеседников Reuters.

В NRO агентству не подтвердили существование контракта со SpaceX, однако отметили, что управление в настоящее время «разрабатывает самую мощную, разнообразную и устойчивую космическую систему разведки, наблюдения и рекогносцировки, которую когда-либо видел мир».

Материал дополняется.

космос