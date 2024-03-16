Reuters узнал о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США

По данным агентства, секретная сеть создается подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенным компанией Маска с Национальным разведывательным управлением (NRO) в 2021 году.
Собеседники Reuters пояснили, что в случае успеха сеть SpaceX значительно расширит возможности армии США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли. Такая сеть позволит правительству США быстро получать непрерывные изображения происходящих в мире событий, помогая разведывательным и военным операциям.
Вместе с этим, уточнили источники, проект Starshield отделен от Starlink — коммерческой широкополосной группировки SpaceX, которая уже имеет около 5,5 тыс. спутников в космосе для предоставления доступа к глобальной Сети. Также на спутниках-шпионах, которые сейчас разрабатываются, будут размещены датчики, предоставленные другой компанией, уточнили несколько собеседников Reuters.
В NRO агентству не подтвердили существование контракта со SpaceX, однако отметили, что управление в настоящее время «разрабатывает самую мощную, разнообразную и устойчивую космическую систему разведки, наблюдения и рекогносцировки, которую когда-либо видел мир».
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