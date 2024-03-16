Reuters узнал о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США

Вместе с этим, уточнили источники, проект Starshield отделен от Starlink — коммерческой широкополосной группировки SpaceX, которая уже имеет около 5,5 тыс. спутников в космосе для предоставления доступа к глобальной Сети. Также на спутниках-шпионах, которые сейчас разрабатываются, будут размещены датчики, предоставленные другой компанией, уточнили несколько собеседников Reuters.