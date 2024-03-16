Bloomberg узнал содержание плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа

Первым этапом станет шестинедельное прекращение огня, в результате которого будут освобождены 35 заложников — женщин, больных и пожилых людей, — удерживаемых боевиками, в обмен на 350 палестинских пленных, удерживаемых Израилем. ХАМАС также освободит как минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заключенных, в том числе некоторых, отбывающих длительные сроки по обвинению в терроризме, за каждого солдата. Кроме этого, израильские военные должны позволить перемещенным палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа и обеспечить свободный поток помощи в этот район;