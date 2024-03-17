Макрон не исключил проведение наземной операции против российских войск

В интервью украинским журналистам Макрон заявил об отсутствии лимитов у Франции в поддержке Украины ради возвращения устойчивого мира в Европу. «Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснил он.