Telegraph объяснила превращение Макрона «из голубя в ястреба» по Украине

По словам французских источников, Макрон был в курсе, что консенсуса по этому вопросу нет, а Германия будет против такой задумки. Однако он все равно заявил об этом, что подсветило напряженные отношения между двумя наиболее влиятельными лидерами ЕС. «У него есть склонность к нарушениям», — оценил близкий к Макрону собеседник газеты.