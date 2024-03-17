Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России

В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. При этом в мае 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии, заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики. Позже директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отметил в беседе с РИА Новости, что если Южная Осетия направит конкретные предложениЯ, они будут рассмотрены.