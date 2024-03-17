Южная Осетия обсуждает вопрос вхождения в состав России

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал Алборов, отвечая на вопрос агентства о возможности провести референдум по этой теме.
«Южная Осетия и Россия по всем договорам проводят совместную скоординированную внешнюю политику. Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли (о присоединении к РФ — ред.), мы это сделаем», — заключил он.
В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. При этом в мае 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии, заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики. Позже директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отметил в беседе с РИА Новости, что если Южная Осетия направит конкретные предложениЯ, они будут рассмотрены.