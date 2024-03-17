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Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сайт Центральной избирательной комиссии работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Источник: © РИА Новости

«Сайт ЦИК работает штатно, сбоев в работе сайта ЦИК не зафиксировано», — сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ.

«Только за последние сутки зафиксировано свыше 12 тысяч 600 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК, в том числе 4 целенаправленных ddos-атаки общей продолжительностью 16 минут», — уточнила она.

Внутренними средствами защиты ЦИК, Ростелекомом и Роскомнадзором все атаки были заблокированы.

Кроме того, по данным Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования — 215 тысяч атак, почти 65 тысяч — на портал наблюдения за ДЭГ.

«Справились сейчас, справимся и в дальнейшем, никаких сомнений у нас в этом нет, и в этой кибервойне мы тоже победим», — добавила она.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.