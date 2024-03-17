Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова

Кроме того, по данным Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования — 215 тысяч атак, почти 65 тысяч — на портал наблюдения за ДЭГ.