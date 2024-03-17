Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова

«Сайт ЦИК работает штатно, сбоев в работе сайта ЦИК не зафиксировано», — сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ.
«Только за последние сутки зафиксировано свыше 12 тысяч 600 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК, в том числе 4 целенаправленных ddos-атаки общей продолжительностью 16 минут», — уточнила она.
Внутренними средствами защиты ЦИК, Ростелекомом и Роскомнадзором все атаки были заблокированы.
Кроме того, по данным Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования — 215 тысяч атак, почти 65 тысяч — на портал наблюдения за ДЭГ.
«Справились сейчас, справимся и в дальнейшем, никаких сомнений у нас в этом нет, и в этой кибервойне мы тоже победим», — добавила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.