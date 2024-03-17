Явка на выборах президента в Тюменской области превысила 78 процентов

«На 15.00 местного времени явка по Тюменской области составила 78,63 процента, это 928 084 избирателя», — заявил Халин.
Согласно сведениям облизбиркома об участии избирателей в выборах, в 8 из 26 муниципалитетов региона явка на указанное время превысила 90%, еще в 17 проголосовали более 80% избирателей, в одном — свыше 71%.
По словам Халина, процесс голосования идет в штатном режиме, без форс-мажоров и каких-либо несанкционированных или незаконных массовых мероприятий. Безопасность на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах.
На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день.
Голосование на выборах президента РФ идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.