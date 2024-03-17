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Явка избирателей на выборах президента России превысила 70 процентов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России к 16:03 мск составила 70,01%, следует из данных на сайте ЦИК.
Источник: © РИА Новости

На выборах 2018 года, когда голосование проходило один день, явка к 17:00 мск составляла 51,9%, а итоговая — превысила 67%.

Участки уже закрылись в новых регионах России, где выборы президента проходили впервые. Во всех четырех субъектах явка избирателей превысила 80%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.