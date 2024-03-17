Явка избирателей на выборах президента России превысила 70 процентов

На выборах 2018 года, когда голосование проходило один день, явка к 17:00 мск составляла 51,9%, а итоговая — превысила 67%.
Участки уже закрылись в новых регионах России, где выборы президента проходили впервые. Во всех четырех субъектах явка избирателей превысила 80%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.